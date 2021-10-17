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Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da boş geçmedi

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Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da boş geçmedi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'la karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed gollerini atmaya devam ediyor. Mısırlı forvet, Konya filelerini de havalandırmayı başararak son 3 maçta 4. golünü atmış oldu.

Zirveye yakınlaşmayı hedefleyen Galatasaray, namağlup Konyaspor'u sahasında devirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda son haftaların formda golcüsü Mostafa Mohamed yine sahne aldı.

SON 3 RESMİ MAÇTA 4. GOL

Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mısırlı golcü, 3. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Liglere verilen aradan önce Rizespor deplasmanında 2 kez ağları sarsan Mısırlı futbolcu, milli takımda Libya'ya karşı oynadığı mücadelede de 1 gol kaydetmişti. 23 yaşındaki futbolcu, Konyaspor filelerini de attığı golle havalandırırken oynadığı son 3 resmi maçta 4. golüne ulaşmış oldu.

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