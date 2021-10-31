Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Beşiktaş maçındaki benzerlik yorumcuları ikiye böldü

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendi. Karşılaşmada Morutan'ın attığı golün, Beşiktaş'ın Hatay maçında iptal edilen golüne olan benzerliği tartışma konusu oldu.

"İKİ POZİSYON AYNI DEĞİL"

İki pozisyonu da değerlendiren Tümer Metin, "Morutan'ın vuruşunda da Nelsson kalecinin görüş açısını bozup bozmadığı tartışıldı, Beşiktaş maçında da Mehmet Topal'ın attığı gol tartışılmıştı. Benim şahsi görüşüm iki pozisyon aynı değil. Beşiktaş'ın golünde Montero'nun oyuna müdahil oluşu, ayağını çekişi vardı. Morutan'ın golünde ise Nelsson hiç kıpırdamadı ve Günay'ın görüş açısını da kapatmıyordu. Bence ofsayt değil Nelsson." ifadelerini kullandı.

"İKİ GOL DE NİZAMİ"

Pozisyonları değerlendiren Volkan Demirel ise, "5 metrede senin görüşünü kimse engellemez. Bence Galatasaray'ın attığı gol de, Beşiktaş'ın attığı gol de nizami goldü. Ben yedim aynısını, 1,5 metre mesafe vardı, gol verildi. Burada mesafe çok açık." açıklamalarında bulundu.

"GOL KARARI DOĞRU"

Eski hakem Erman Toroğlu pozisyonla ilgili olarak, "Galatasaray'ın gol pozisyonunda havadaki topu cümle alem görüyor. Ofsayt ile alakası yok. Gol kararı doğru. Beşiktaş maçında golün iptal edilmesi doğru. Montero pozisyonun içerisinde. Ofsayt!" ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR'UN FENERBAHÇE MAÇINDA ATTIĞI GOLÜ NİYE VERDİN?"

Fenerbahçe'nin Bursaspor'la oynadığı maçı hatırlatan Ahmet Çakar, "Galatasaray'ın pozisyonu gol. Beşiktaş'ın pozisyonu gol. Cüneyt Çakır, yıllar önce Bursaspor'un Fenerbahçe maçında attığı gole niye gol verdin? Üstelik daha yakındı" dedi.

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