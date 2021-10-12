Mamak Belediyesi U-18 futbol takımı farklı galip geldi

Mamak Belediyesi U-18 Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Çınarspor'u 6-1 yenerek lige zaferle başladı.

Karşılaşmada rakibe üstünlük kuran Mamak Belediyesi, ilk maçında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Mamak Şehir Stadı'nda oynanan maçta Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve Mamak Belediyesi Başkan yardımcıları da yer aldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptığı yazılı açıklamada, sporun her branşına hizmet edecek tesisleri bölge gençliğine ve tüm Ankaralılara kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Sağlıklı bir nesil için gençliğe büyük önem veriyoruz. Amatör spora yatırımlar yaparak, gençlerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmekte; ülkemizin geleceği için erdemli sporcular yetiştirmekte, sporla dolu bir yaşam felsefesini gençlerimize kazandırma amacı içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA