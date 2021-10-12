Letonya zaferimiz Almanya'da manşetleri süsledi: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı - Haberler Spor
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Letonya zaferimiz Almanya'da manşetleri süsledi: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın son saniyedeki Letonya zaferine Alman basını da geniş yer ayırdı. Stefan Kuntz'un dramatik zaferine çarpıcı manşetler atıldı. Stefan Kuntz'un ilk galibiyetinin son saniye penaltısıyla geldiğine vurgu yapıldı. İşte Alman basınında atılan başlıklar.

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Kicker, "9 şiddetinde bir drama. Burak Yılmaz, Kuntz'un ilk kez sevinmesine izin verdi" başlığını kullanırken, "Son derece dramatik bir maçta Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk kez kazandı ve böylece Dünya Kupası'na katılma şansını korudu" yorumunu yaptı.

Letonya zaferimiz Almanya'da manşetleri süsledi: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı

Der Spiegel, Kuntz'un, uzatma süresinin dokuzuncu dakikasındaki galibiyet golünden sonra gözyaşlarına hakim olamadığını yazdı. Spiegel'in haberinde, grupta 15 puanı bulunan Türkiye'nin Dünya Kupası bileti için, Kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ'a karşı galip gelmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

"SON DAKİKA PENALTISI KURTARDI"

Bild gazetesi, "Türkiye çılgınlığı. Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı" başlığını attı. Gazete, Türkiye'nin Letonya'ya karşı Dünya Kupası elemelerinde inanılmaz bir son dakika golüyle elde ettiği zaferi kutladığı, uzatma dakikalarındaki penaltıyla kazanılan maç sayesinde Dünya Kupası şansının devam ettiğini belirtti.

"DRAMATİK GALİBİYET"

Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Kuntz ve Türkiye'den 99. dakikada dramatik galibiyet" başlığını attı.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin spor sitesi "Sportschau" ise "99. dakikada gol. Kuntz, Türkiye ile ilk galibiyetini aldı" başlığına yer verdi. Haber de, Burak Yılmaz sayesinde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma umudunu sürdürdüğü vurgulandı.

Letonya zaferimiz Almanya'da manşetleri süsledi: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı
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/güldüm
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Yorumlar (3)
Halit Dursun:oda bliyor bunu herkes biliyor ama adam simdik milli takimda en cok gol atan oyuncu katar 2022 ye katilmak istiyor son turnuvam olsun diye cirpiniyor ama bosa
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Rio Ferdinand:Kim var senin forvetinde?Çok biliyorsan çık oyna o zaman
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Metin Demir:mili takımın bu düşüşün sebebi buraktır tüm topları kaybediyor birtane top çalmıyor kim oynarsa oynasın buraktan daha iyi olurdu
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Haber: Letonya zaferimiz Almanya'da manşetleri süsledi: Kuntz'u, Burak Yılmaz kurtardı - Haberler Spor
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