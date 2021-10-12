Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin

Türkiye, Letonya karşısında Burak Yılmaz'ın 90+9. dakikada penaltıdan attığı golle kazandı ve Dünya Kupası umutlarını son iki maça taşıdı. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Cebelitarık maçı için TFF'ye çağrıda bulundu.

"EN HIZLI TOP TOPLAYICI GENÇLERİ HAZIRLAYALIM"

Rıdvan Dilmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cebelitarık maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan alınmasını istedi. Dilmen açıklamasında, "Mümkünse Cebelitarık maçını bir an önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Vodafone Park Stadı'na alalım ve en hızlı top toplayıcı gençleri hazırlayalım" dedi.

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