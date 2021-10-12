Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin - Haberler Spor
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Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin

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2022 Dünya Kupası G Grubu 8. maçında Türkiye, deplasmanda son saniye golüyle Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı tebrik ederken Cebelitarık maçının oynanacağı stadın hemen değiştirilmesini istedi. Dilmen yaptığı paylaşımda, "Mümkünse Cebelitark maçını bir an önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Vodafone Park Stadı'na alalım ve en hızlı top toplayıcı gençleri hazırlayalım" dedi.

Türkiye, Letonya karşısında Burak Yılmaz'ın 90+9. dakikada penaltıdan attığı golle kazandı ve Dünya Kupası umutlarını son iki maça taşıdı. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Cebelitarık maçı için TFF'ye çağrıda bulundu.

"EN HIZLI TOP TOPLAYICI GENÇLERİ HAZIRLAYALIM"

Rıdvan Dilmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cebelitarık maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan alınmasını istedi. Dilmen açıklamasında, "Mümkünse Cebelitarık maçını bir an önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Vodafone Park Stadı'na alalım ve en hızlı top toplayıcı gençleri hazırlayalım" dedi.

Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin

Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin
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Haber: Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin - Haberler Spor
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