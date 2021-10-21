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Kuşadasıspor'da hedef yine şampiyonluk

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Spor
Kuşadasıspor'da hedef yine şampiyonluk

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Kuşadasıspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak 20 yıl sonra profesyonel lige yükselmesini düzenlenen bir yemekle kutladı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Kuşadasıspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak 20 yıl sonra profesyonel lige yükselmesini düzenlenen bir yemekle kutladı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel ve bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin'in onur konuğu olarak katıldığı gecede teknik heyet ve futbolcular camiaya şampiyonluk sözü verdi.

Sinan Engin, camia ve kentin kenetlenmesi halinde Kuşadasıspor'un Süper Lig'e kadar çıkabileceğini belirterek, "Kuşadası, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Bugün Alanya'nın Süper Lig'de takımı varsa Kuşadası'nın da olabilir. Bu takıma Süper Lig'de oynamak çok yakışır" dedi. Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Futbolcularımız geçtiğimiz sezon çok büyük fedakarlık yaptı. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.


Kuşadasıspor'da hedef yine şampiyonluk

Kuşadasıspor'da hedef yine şampiyonluk

Kuşadasıspor'da hedef yine şampiyonluk

Kuşadasıspor'da hedef yine şampiyonluk

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Spor Haberleri
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