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Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu dönüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu dönüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Kuşadasıspor'da 1 müsabakadan men edilme cezasını çeken teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, bu hafta takımının başında görev yapabilecek.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Kuşadasıspor'da 1 müsabakadan men edilme cezasını çeken teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, bu hafta takımının başında görev yapabilecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ağrı 1970 deplasmanında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ceza alan ve ligdeki Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında görev yapamayan Ferhatoğlu, cumartesi günü Bitexen Düzcespor deplasmanında saha kenarından ekibini yönetecek. Siyah-beyazlılar, namağlup unvanını ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu dönüyor - Haberler Spor
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