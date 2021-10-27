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Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde birleşti

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nu belirlemek için toplandı. Kulüpler Birliği, eski MHK başkanlarından Mustafa Çulcu isminde fikir birliğine vardı.

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı bugün belli oluyor. Riva'da toplanan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kararını bugün açıklayacak. NTV Spor'un haberine göre; Kulüpler Birliği Mustafa Çulcu isminde birleşti. Çulcu, 2006-2007 yıllarında MHK başkanlığı yapmıştı.

Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde birleşti

Bugün yapılan toplantının ardından Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu başkanını kamuoyuna duyuracak.

SERDAR TATLI İSTİFA ETTİ

MHK'de önce Metin Tokat, ardından Başkan Serdar Tatlı istifa etmişti.

Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde birleşti
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