Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde birleşti
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nu belirlemek için toplandı. Kulüpler Birliği, eski MHK başkanlarından Mustafa Çulcu isminde fikir birliğine vardı.
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı bugün belli oluyor. Riva'da toplanan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kararını bugün açıklayacak. NTV Spor'un haberine göre; Kulüpler Birliği Mustafa Çulcu isminde birleşti. Çulcu, 2006-2007 yıllarında MHK başkanlığı yapmıştı.
Bugün yapılan toplantının ardından Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu başkanını kamuoyuna duyuracak.
SERDAR TATLI İSTİFA ETTİ
MHK'de önce Metin Tokat, ardından Başkan Serdar Tatlı istifa etmişti.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet