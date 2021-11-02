Koray Şener neden öldü? Koray Şener kimdir, kaç yaşındaydı?

Koray Şener neden öldü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2018 tarihinde Fenerbahçe- Galatasaray derbisini izlemek üzere Kocaeli'den Türk Telekom Stadyumu'na gelen sarı-lacivertlilerin koyu taraftarlarından biri olan Koray Şener, maç öncesi hayatını kaybetti. Vefatının ikinci yıl dönümünde de unutulmayan Koray Şener merak edilen konulardan biri oldu. Peki Koray Şener kimdir?

KORAY ŞENER KİMDİR?

Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, ölümünün ikinci yılında sevenleri tarafından anılıyor. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadaki resmi hesaplarından, "Seni unutmayacağız" mesajı paylaşıldı. Birçok taraftar grupları da başsağlığı mesajları yayınladı.

14 Temmuz 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğrenci olan Koray Şener, 2 Kasım 2018 tarihinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek üzere gittiği İstanbul Türk Telekom Stadyumu'nda maçın oynanmasından hemen önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Genç öğrencinin hayatını kaybetmesinin hemen sonrasında deplasman maçında olan Fenerbahçe taraftarının tamamı tribünleri boşaltarak, Koray Şener'in sevk edildiği hastaneye gitti.

KORAY ŞENER NEDEN ÖLDÜ?

Koray Şener için Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda büyük bir tören yapıldı. Törende, maraton tribününde Türk bayrağı açıldı. Cenaze, 4 Kasım 2018 günü sabahın erken saatlerinde Üsküdar Karacaahmet'te bulunan gasılhaneden alındı. Cenazeyi almaya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Koray Şener'in ailesi, okul arkadaşları ve taraftarlar katıldı. Genç taraftarın cenazesi, törenlerin ardından Kocaeli Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi.

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