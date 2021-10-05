Kimse beklemiyordu! Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Şahin, teknik direktörlüğe getirildi

Antalyaspor, Ersun Yanal'ın boşluğunu çok çabuk doldurdu. Ajansspor'un haberine göre; teknik adamlık koltuğuna orta saha oyuncusu Nuri Şahin geçti.

İKİ GÖREV BİRDEN

Nuri, Antalyaspor için futbolunu oynamaya devam edecek. Ancak ilerleyen süreçte bu görevde kalıcı olup olmayacağı hakkında bilgi aktarılmadı.

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