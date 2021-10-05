Kimse beklemiyordu! Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Şahin teknik direktörlüğe getirildi - Haberler Spor
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Kimse beklemiyordu! Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Şahin teknik direktörlüğe getirildi

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Kimse beklemiyordu! Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Şahin teknik direktörlüğe getirildi

Ersun Yanal'la yolları ayıran Antalyaspor'da Nuri Şahin dönemi başladı. 33 yaşındaki futbolcunun, aktif kariyerine devam edeceği, aynı zamanda hocalık yapacağı iddia edildi. Nuri'nin bu görevde kalıcı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Antalyaspor, Ersun Yanal'ın boşluğunu çok çabuk doldurdu. Ajansspor'un haberine göre; teknik adamlık koltuğuna orta saha oyuncusu Nuri Şahin geçti.

Kimse beklemiyordu! Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Şahin, teknik direktörlüğe getirildi

İKİ GÖREV BİRDEN

Nuri, Antalyaspor için futbolunu oynamaya devam edecek. Ancak ilerleyen süreçte bu görevde kalıcı olup olmayacağı hakkında bilgi aktarılmadı.

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Haber: Kimse beklemiyordu! Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Nuri Şahin teknik direktörlüğe getirildi - Haberler Spor
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