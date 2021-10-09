Kayserispor Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak - Haberler Spor
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Kayserispor Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak

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Kayserispor Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak

Yukatel Kayserispor lige verilen milli arada Gençlerbirliği ile hazırlık müsabakası oynayacak.

Yukatel Kayserispor lige verilen milli arada Gençlerbirliği ile hazırlık müsabakası oynayacak.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor lige verilen milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Ligde geride kalan 8 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı kırmızılılar 11 puanla 11. sırada yer alan sarı kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesinde hazırlık müsabakası oynayacak. Yukatel Kayserispor, 12 Ekim Salı günü TFF 1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapacak.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

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Haber: Kayserispor Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak - Haberler Spor
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