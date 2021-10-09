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Katar yolcusu kalmasın! İngiltere, Dünya Kupası yolunda dev bir adım attı

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Katar yolcusu kalmasın! İngiltere, Dünya Kupası yolunda dev bir adım attı

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, deplasmanda Andorra'yı 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 19'a yükselten İngilizler, kalan 3 maçta büyük bir sürpriz yaşamazlarsa Katar'da düzenlenecek dev organizasyona grup lideri olarak gidecekler.

İngiltere, deplasmanda Andorra'yı 5 golle geçerek Dünya Kupası yolunda dev bir adım attı.

GREALISH İLK GOLÜNÜ ATTI

İngiltere'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Chilwell, 40. dakikada Saka, 59. dakikada Abraham, 79. dakikada Ward-Prowse ve 86. dakikada Grealish'ten geldi. Jack Grealish böylece milli takımdaki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

İNGİLTERE PUANINI 19'A YÜKSELTTİ

Bu sonucun ardından 6 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 19 yapan İngiltere, Dünya Kupası'na katılma anlamında önemli bir adım daha attı. Grupta sadece San Marino galibiyeti olan Andorra ise 3 puanda kaldı.

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