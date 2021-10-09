Karbel Karaköprü Belediye Spor - Edirnespor: 0-2 - Haberler Spor
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Karbel Karaköprü Belediye Spor - Edirnespor: 0-2

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Spor
Karbel Karaköprü Belediye Spor - Edirnespor: 0-2

STAT: Faruk Çelik HAKEMLER: Erhan Kaya, Yunus Yıldız, Oğuz BaşbenzerKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen - Fikret, Doğancan (Dk. 70 İsa), Halil (Dk. 46 Barış), Emre Aydın (Dk. 65 Fahri), Umut, Emre Karadağ, Abdurrahman, Ahmet Mumin, Fevzi (Dk.

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Erhan Kaya, Yunus Yıldız, Oğuz Başbenzer

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen - Fikret,  Doğancan (Dk. 70 İsa), Halil (Dk. 46 Barış), Emre Aydın (Dk. 65 Fahri), Umut, Emre Karadağ, Abdurrahman, Ahmet Mumin, Fevzi (Dk. 65 Batuhan), Emre Yıldırım

EDİRNESPOR: Ramazan - Gencay (Dk. 55 Cihad), Sertaç ( Dk. 70 Güney), Uğur ( Dk 70. Kaan), Hakan (Dk. 55 İsmail), Mehmet Mert, Gökay (Dk. 87 Atakan), Barış, Furkan, Önder, Engin

GOLLER: Dk. 14 Hakan, Dk. 89 Kaan (Edirnespor)

SARI KARTLAR: Emre Aydin, Fevzi (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Mert, Furkan, (Edirnespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 6'ncı haftasında Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında Edirnespor'a 2-0 yenildi.

14'üncü dakikada Gencay'in pasında kale önünde topla buluşan Hakan topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-1.

89'uncu dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Kaan'nın uzaktan topa sert bir vuruşla filelere buluştu: 0-2.


Karbel Karaköprü Belediye Spor - Edirnespor: 0-2

Karbel Karaköprü Belediye Spor - Edirnespor: 0-2

Karbel Karaköprü Belediye Spor - Edirnespor: 0-2

Karbel Karaköprü Belediye Spor - Edirnespor: 0-2

Karbel Karaköprü Belediye Spor - Edirnespor: 0-2

Karbel Karaköprü Belediye Spor - Edirnespor: 0-2

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Haber: Karbel Karaköprü Belediye Spor - Edirnespor: 0-2 - Haberler Spor
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