Karagümrük zirveyi zorluyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti - Haberler Spor
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Karagümrük zirveyi zorluyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti

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Süper Lig'in 9. haftasında Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonucun ardından 17 puanla 4. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de 9. hafta maçında Altay ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Fatih Karagümrük oldu.

KARAMOH GALİBİYETİ GETİRDİ

Fatih Karagümrük'e deplasmanda galibiyeti getiren golü 15. dakikada Yann Karamoh kaydetti. Yann Karamoh, 6 maçında 2. golü kaydetti. Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 17'ye yükseltti. Altay ise 15 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Altay, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlayacak.

Karagümrük zirveyi zorluyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti
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Haber: Karagümrük zirveyi zorluyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti - Haberler Spor
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