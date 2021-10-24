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Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçında kazanan çıkmadı

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Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Karagümrük özellikle ilk yarıda oldukça etkiliydi. Hatayspor da etkili savunma yaptı. Berabere biten maçta oyunun kalitesi bir hayli yüksekti.

Süper Ligde 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hatayspor'u ağırladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

SÜRPRİZ GOL

Hatayspor, 30. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. Bu gole kadar Karagümrük'ün üstünlüğü vardı. Hatay adeta bir kere geldi, tam geldi. Karagümrük'e beraberliği getiren golü 38. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Pesic şık bir gol kaydetti.

Karagümrük ve Hatay'ın kıran kırana geçen maçında kazanan çıkmadı

İKİNCİ SARIDAN KIZARDI

Karagümrük'ün sağ bek oyuncusu Hedenstad, 35. ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Hatayspor, puanını 20'ye, Karagümrük ise 18'e yükseltti. Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Karagümrük ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

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