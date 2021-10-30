Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 74 Galatasaray: 56 - Haberler Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 74 Galatasaray: 56

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 74 Galatasaray: 56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Safiport sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 74-56'lık skorla mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Safiport sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 74-56'lık skorla mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kerem Yılmaz xx, Nazlı Çisil Güngör xx

Fenerbahçe: Iagupova xxx 19, Williams xxxx 11, Şerife Alperi Onar xxx 11, Zahui xxx 11, Mc Bride xxx 10, Stokes xx 4, Olcay Çakır Turgut xx 4, Tuğçe Canıtez xx 4

Başantrenör: Vctor Lapena

Galatasaray: Williams xxx 18, Pelin Bilgiç xxx 16, Steinberga xxx 12, Krajisnik xx 7, Melis Gülcan x 3, Gizem Başaran Turan x, Sude Yılmaz x, Merve Aydın x

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 18-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 40-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 54-45 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 74 Galatasaray: 56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 74 Galatasaray: 56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 74 Galatasaray: 56

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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