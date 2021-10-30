İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşılaşan iki takımdan Fenerbahçe 31 maçta, Konyaspor da 6 maçta galip geldi. 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor'da ise Arnavutluk Milli Takımı kampında koronavirüse yakalanan ve bir süre kadro dışında kalan Cikalleshi, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev yaptı. Sakatlığı bulunan Ahmet Hassan ve Hadziahmetovic ise Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Spor Haberleri

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