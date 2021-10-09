İstatistiklerde büyük çakıldık! Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin, sıfır çekti - Haberler Spor
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İstatistiklerde büyük çakıldık! Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin, sıfır çekti

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A Milli Takımımız, Norveç karşılaşmasında istatistiklerde sınıfta kaldı. Milliler, hem takım hem bireysel istatistiklerde oldukça başarısız bir grafik çizdi. 19 ortada 0 isabet yakalayan Ay-Yıldızlılar, ikili mücadele kazanma ve hava topu istatistiklerinde rakipten yüzde 20'ye yakın fark yedi. Ozan, Berat, Caner ve Burak, istatistik anlamında takımın en kötüleriydi.

Norveç ile Dünya Kupası Elemeleri grup maçında 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlı Takımımız, istatistiklerde çok kötü bir görüntü çizdi. İlk kez Milli formayı giyen Berat'ın dışında takımın tecrübeli isimlerinin beklenenin altında katkı vermesi, herkesi şaşırttı.

Bireysel istatistikler:

Ozan Tufan : 0 şut, 0 kilit pas, 0 orta, 0 dripling, 0 top çalma

Caner Erkin : 0 şut, 0 isabetli orta, 0 hava topu, 0 şut engelleme

Berat Özdemir: 0 şut, 0 kilit pas, 0 orta, 0 ikili mücadele, 0 top çalma

Burak Yılmaz : 0 isabetli şut, 0 kilit pas, 0 pas arası, 0 top çalma, 0 dripling

Genel istatistikler:

Türkiye %52,8 Topla Oynama %47,2 Norveç

Türkiye %44,0 İkili Mücadele Kazanma %56 Norveç

Türkiye %40 Hava Topu %60Norveç

Türkiye 19 Orta 22 Norveç

Türkiye %0,0 Orta İsabeti %36,4Norveç

İstatistiklerde büyük çakıldık! Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin, sıfır çekti
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