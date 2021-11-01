Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı

İspanya'da geleneksel hale gelen ve tüm dünya tarafından bilinen boğa gösterileri sırasında korkunç bir olay meydana geldi. Ülkenin doğu kıyısındaki Castellon yakınlarındaki gösteri sırasında serbest bırakılan boğa, kalabalığın arasına daldı. Bu sırada herkes kaçarken, 55 yaşındaki ismi açıklanmayan adam, kaçamadı.

ÜSTÜNDE KIRMIZI TİŞÖRT VARDI

Adamı ölüme götüren detaylardan biri de üstündeki kırmızı tişört oldu. Kırmızıyı hedef olarak belirleyen boğa, hızlı bir şekilde üzerine gittiği adama takla attırarak ölmesine neden oldu. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

YERDEYKEN SALDIRMAYI SÜRDÜRDÜ

Kızgın boğa, adamı takla attırmakla bırakmadı. Aynı zamanda yerde olduğu sırada saldırmaya da devam etti. Olayın ardından Villarreal'deki bir hastaneye kaldırılan adamın atar damarının kesildiği ve başından ağır darbe aldığı bilgisi verildi.

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