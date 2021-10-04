İskenderunspor'da Ümit Karan ile yollar ayrıldı; Riekerink takımın başına geçti - Haberler Spor
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İskenderunspor'da Ümit Karan ile yollar ayrıldı; Riekerink takımın başına geçti

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Spor
İskenderunspor'da Ümit Karan ile yollar ayrıldı; Riekerink takımın başına geçti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, puan kayıplarının ardından şampiyonluk hedefinden uzaklaşması üzerine teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırırken Jan Olde Riekerink'in takımın başında maçlara çıkacağı kaydedildi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, puan kayıplarının ardından şampiyonluk hedefinden uzaklaşması üzerine teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırırken Jan Olde Riekerink'in takımın başında maçlara çıkacağı kaydedildi.

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, teknik direktör Ümit Karan ile takımın yaşadığı puan kayıplarının ardından yolları ayırma kararı aldı. Takımın başında Jan Olde Riekerink'in sahaya çıkacağı kaydedilirken başkan Bolat, "Yeni bir takım kurduk, ne olursa olsun dünkü maçı kazanmamız gerekiyordu, fakat kazanamadık, üzgünüz. Kendi aramızda değerlendirme yaptığımızda Ümit Karan hocamız, bugün itibariyle ekibiyle beraber istifa etti" dedi.

"RIEKERINK HOCAMIZ VAR"

Ümit Karan'ın sorumluluk alarak takımın önünü açmak için ekibiyle birlikte istifa ettiğini ifade eden başkan Bolat, "Ümit Karan tabi ki benim aile dostum. Ben de bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Ama biz işimize gücümüze bakacağız, profesyonel bir iş yapıyoruz. Ümit Karan ve ekibine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İskenderun'a geldiği, İskenderunspor'u tanıttığı için kendisine teşekkür ediyorum. Yeni bir hoca arayışına da kesinlikle gitmeyi düşünmüyoruz. Kulübümüzün başında Jan Olde Riekerink gibi bir hocamız var. Kendi içimizde teknik ekip sorununu çözmek istiyoruz" diye konuştu.


İskenderunspor'da Ümit Karan ile yollar ayrıldı; Riekerink takımın başına geçti

İskenderunspor'da Ümit Karan ile yollar ayrıldı; Riekerink takımın başına geçti

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Spor Haberleri
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Haber: İskenderunspor'da Ümit Karan ile yollar ayrıldı; Riekerink takımın başına geçti - Haberler Spor
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