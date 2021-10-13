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İshakçılar güreşleri için geri sayım başladı

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İshakçılar güreşleri için geri sayım başladı

Derince İshakçılar'da 24 Ekim tarihinde düzenlenecek 18. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı.

Derince İshakçılar'da 24 Ekim tarihinde düzenlenecek 18. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı.

Türkiye'nin önde gelen spor organizasyonları arasında yer alan Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl 18'incisi düzenlenecek. 24 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan organizasyon öncesi geri sayım başladı. Büyük heyecana sahne olacak güreşler için etkinliklerin gerçekleşeceği İshakçılar'daki Er Meydanı'nda ise son hazırlıklar devam ediyor. Derince Belediyesi'nin Derince Taşköprülüler Derneği, İzmit Taşköprülüler Derneği ve Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenleyeceği organizasyona güreş camiası, sporseverler ve bölge sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Kovid 19 tedbirleri kapsamında düzenlenemeyen ve bir yıllık aranın ardından yeniden güreşlere ev sahipliği yapacak olan 18. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri, aynı zamanda sezonun son güreşi olma özelliği taşıyor. 24 Ekim tarihinde İshakçılar Er Meydanı'nda saat 11.00 itibari ile başlayacak organizasyonda farklı boylarda güreşler tutulacak.

Birbirinden ünlü başpehlivanların mücadelesine sahne olacak güreşlerde başpehlivanlık kategorisinde 40 isim mücadele edecek. Binlerce sporseverin takip etmesi beklenen bu yılki güreşlere yaklaşık 400 civarında güreşçinin katılması bekleniyor. - KOCAELİ

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