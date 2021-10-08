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İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç yenilgisi sonrası TFF istifaya çağrılıyor

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İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç yenilgisi sonrası TFF istifaya çağrılıyor

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye, sahasında Norveç'le 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsat tepti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada TFF'ye büyük tepki vardı. Yapılan paylaşımlarda hoca değişikliğinin çözüm olmayacağı belirtilirken TFF istifaya çağrıldı.

Dünya Kupası yolundaki kritik Norveç sınavında Türkiye istediğini alamadı. Rakibini yenmesi durumunda puanını 14'e çıkararak 2. sıraya yükselecek A Milli Takım, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 3. sırada kaldı. Karşılaşma sonunda ise sosyal medyada Tff'ye tepki yağdı.

TFF'YE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Stefan Kuntz ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından tribünler takımı ıslıklarken sosyal medyanın hedefinde ise TFF vardı. Teknik direktör değişikliğinin sonuç vermeyeceğini düşünen kullanıcılar, TFF'yi istifaya davet etti.

İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç yenilgisi sonrası TFF istifaya çağrılıyor

İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç yenilgisi sonrası TFF istifaya çağrılıyor

İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç yenilgisi sonrası TFF istifaya çağrılıyor

İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç yenilgisi sonrası TFF istifaya çağrılıyor

İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç yenilgisi sonrası TFF istifaya çağrılıyor

İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç yenilgisi sonrası TFF istifaya çağrılıyor

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