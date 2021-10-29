Inter'deki Hakan Çalhanoğlu krizi ayrılık doğurdu! Milli futbolcumuz, Lazio'nun yolunu tutuyor

Geçen sezon Milan'da gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, sezon başında bedelsiz olarak Inter'in yolunu tutmuştu. Burada sezona iyi bir başlangıç yapan ancak devamında hayal kırıklığı yaratan milli futbolcumuz, Lazio'nun yolunu tutmak üzere.

10 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Fotomaç'ın İtalyan basınından aktardığına göre; Inter, bir süredir takip ettiği Lazio'nun 10 numarası Luis Alberto için devre arasında nabız yoklayacak. Milano ekibinin bu transferde Hakan Çalhanoğlu'nu da takas olarak kullanabileceği öne sürüldü. 27 yaşındaki başarılı orta saha, Inter formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırabilirken 3 de asist yaptı.

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