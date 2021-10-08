İngiltere maçı öncesi stat alev alev yandı! VAR monitörü havaya uçtu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere maçı öncesi stat alev alev yandı! VAR monitörü havaya uçtu

Haberler.com - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Andorra ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği maç öncesi statta yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında VAR monitörü patladı.

Andorra ile İngiltere'nin karşılaşacağı maç öncesi La Vella Ulusal Stadyumu'nda yangın çıktı. VAR monitörünü kullanılamaz hale getiren yangında yaralanan olmadı.

İngiltere maçı öncesi stat alev alev yandı! VAR monitörü havaya uçtu

VAR MONİTÖRÜNÜN MAÇA YETİŞİP YETİŞMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

Yedek kulübesine de sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. VAR monitörünün kullanılmaz hale geldiği olayla ilgili yaralanan olmadı. Yangının nedeni ve VAR monitörünün maça yetişip yetişmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.

İngiltere maçı öncesi stat alev alev yandı! VAR monitörü havaya uçtu

İngiltere maçı öncesi stat alev alev yandı! VAR monitörü havaya uçtu
Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Deniz Akkaya Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Kim Min-jae Ali Palabıyık Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngiltere maçı öncesi stat alev alev yandı! VAR monitörü havaya uçtu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 19:04:25. #1.17#