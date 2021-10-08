İngiltere maçı öncesi stat alev alev yandı! VAR monitörü havaya uçtu

Andorra ile İngiltere'nin karşılaşacağı maç öncesi La Vella Ulusal Stadyumu'nda yangın çıktı. VAR monitörünü kullanılamaz hale getiren yangında yaralanan olmadı.

VAR MONİTÖRÜNÜN MAÇA YETİŞİP YETİŞMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

Yedek kulübesine de sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. VAR monitörünün kullanılmaz hale geldiği olayla ilgili yaralanan olmadı. Yangının nedeni ve VAR monitörünün maça yetişip yetişmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.

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