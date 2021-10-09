ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95 - Haberler Spor
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ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Aliağa Petkim Spor, rakibine 81-95'lik skorla mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Aliağa Petkim Spor, rakibine 81-95'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Enka

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal xx, Ali Şakacı xx, Murat Ciner xx

Aliağa Petkim Spor: Rayalle Conger xx 9, Jamel Foreman xxx 16, Darko Planinic X 2, Browne Ramrez xxx 26, Erol Can Çinko xx 9, Nusret Yıldırım xx 13, James Aldridge XX 6, Sinan Sağlam x, Boran Güler x, Ömer Yasir Küçük x

Başantrenör: Can Sevim

Galatasaray: Dangelo Bost xx 15, Delante Trimble xx 14, Sadık Emir Karaca xx 11, Rıdvan Öncel x 3, Eray Aydoğan x 1, Ege Arar, x Okben Ulubay xx 3, Devon Blackshear xxx 20, Purcell xxx 20, Jeffrey Kravish xx 8

Başantrenör: Ekrem Memnun

1.Periyot: 25-27 (Galatasaray lehine)

Devre: 43-53 (Galatasaray lehine)

2.Periyot: 63-73 (Galatasaray lehine) - İZMİR

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: ING Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 81 Galatasaray: 95 - Haberler Spor
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