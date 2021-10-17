ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Erşan Kartal, Alper Özgök, Duhan KöyiçiYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 11, Smith 6, Upson 8, Emircan Koşut, Serkan Menteşe, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Ümit Sonkol 5, Lomazs 15, Hakan Yapar 12, Thomas Akyazılı 5, Sestina 11,Semt77...
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Erşan Kartal, Alper Özgök, Duhan Köyiçi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 11, Smith 6, Upson 8, Emircan Koşut, Serkan Menteşe, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Ümit Sonkol 5, Lomazs 15, Hakan Yapar 12, Thomas Akyazılı 5, Sestina 11,
Semt77 Yalovaspor: Cosey 11, Jones 17, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, Emir Gökalp, Williams 19, Can Altıntığ, İlkan Karaman, Conklin 16, Lee 12, Mert Celep 12, Muhammed Doğan Şenli
1. Periyot: 18-18
Devre: 46-42
3. Periyot: 57-59???????
ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Semt77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i, deplasmanda 87-73 yendi.