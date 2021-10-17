ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Erşan Kartal, Alper Özgök, Duhan KöyiçiYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 11, Smith 6, Upson 8, Emircan Koşut, Serkan Menteşe, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Ümit Sonkol 5, Lomazs 15, Hakan Yapar 12, Thomas Akyazılı 5, Sestina 11,Semt77...

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Özgök, Duhan Köyiçi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 11, Smith 6, Upson 8, Emircan Koşut, Serkan Menteşe, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Ümit Sonkol 5, Lomazs 15, Hakan Yapar 12, Thomas Akyazılı 5, Sestina 11,

Semt77 Yalovaspor: Cosey 11, Jones 17, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, Emir Gökalp, Williams 19, Can Altıntığ, İlkan Karaman, Conklin 16, Lee 12, Mert Celep 12, Muhammed Doğan Şenli

1. Periyot: 18-18

Devre: 46-42

3. Periyot: 57-59???????

ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Semt77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i, deplasmanda 87-73 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Müge Anlı Bensu Soral Okan Bayülgen
Spor Muslera Marcao Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 15:37:36. #1.17#