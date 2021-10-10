İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için kazanmak da yetmiyor - Haberler Spor
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İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için kazanmak da yetmiyor

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Norveç ile 1-1 berabere kalmamız işleri iyice zora soktu. Norveç, 2 puan farkla ikinci sırada. Gruptan çıkmak için genel averaja bakılıyor. İkili averajda Norveç'ten üstünüz ancak genel averajda rakibimiz 4 gol önümüzde. Kalan maçlarda Ay-Yıldızlı takımımızın farklı skorlarla kazanması gerekiyor.

En son 2002'de katıldığımız Dünya Kupası'na bilet almamız için yine derin hesaplar yapmamız gerekiyor. Grupta Hollanda liderliğe doğru koşuyor. Lider başladığımız grupta, şu anda üçüncü sıradayız. Liderlik değil, ikincilik hesapları yapıyoruz. Puan eşitliğinde ikili averaja değil, genel averaja bakılıyor.

İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için kazanmak da yetmiyor

CEBELİTARIK MAÇI KRİTİK

Milli Takımımız, pazartesi günü Letonya deplasmanına çıkıyor. Letonya, evimizde skoru 3-1'den getirmişti. 13 Kasım'da içerde Cebelitarık maçı var. Ay-Yıldızlılar'ın fark yapabilmesi en muhtemel rakip. 16 Kasım'da da Karadağ deplasmanında oynayacağız.

NORVEÇ EVİNDE

Norveç yarın evinde Karadağ'la oynuyor. 13 Kasım'da yine evinde Letonya ile karşılaşacak. Son maçı 16 Kasım'da Hollanda deplasmanında. Gözümüz kulağımız bu karşılaşmada olacak.

İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için kazanmak da yetmiyor
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Haber: İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için kazanmak da yetmiyor - Haberler Spor
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