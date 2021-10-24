Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi - Haberler Spor
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Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi

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Ajax'ın futbolcusu Edson Alvarez, Hollywood yıldızı Salma Hayek'in Rennes'e imza atması için telefon aldığını açıkladı. Alvarez, Hayek'in gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ancak teklifi reddettiğini ifade etti.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, kendisine gelen transfer teklifini açıkladı. Meksikalı futbolcu, Holllanda basınına Hollywood aktrisi Salma Hayek'in ikna için telefon açtığı bilgisini verdi.

Hollywood yıldızı Salma Hayek, Ajax'ın futbolcusu Alvarez'i ikna etmek için devreye girdi

"MUTLU OLDUM"

De Telegraaf'a açıklamalar yapan Alvarez, "Bu beni şaşırttı ve mutlu etti. Ama kesinlikle Ajax'ta devam etmek istiyorum ve bunu ona da açıkladım" diyen oyuncu, teklifi reddettiğini belirtti. Salma Hayek, Rennes kulübünün sahibi Francois-Henri Pinault'un eşi.

Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi

TAM JOKER

24 yaşındaki Meksikalı oyuncu, sağ ve sol stoper, ön libero, merkez orta saha olarak görev yapabiliyor. Piyasa değeri 18 milyon euro. Meksika Milli Takımı ile 50 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi
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