Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e sürpriz telefon! Transferde araya girdi

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, kendisine gelen transfer teklifini açıkladı. Meksikalı futbolcu, Holllanda basınına Hollywood aktrisi Salma Hayek'in ikna için telefon açtığı bilgisini verdi.

"MUTLU OLDUM"

De Telegraaf'a açıklamalar yapan Alvarez, "Bu beni şaşırttı ve mutlu etti. Ama kesinlikle Ajax'ta devam etmek istiyorum ve bunu ona da açıkladım" diyen oyuncu, teklifi reddettiğini belirtti. Salma Hayek, Rennes kulübünün sahibi Francois-Henri Pinault'un eşi.

TAM JOKER

24 yaşındaki Meksikalı oyuncu, sağ ve sol stoper, ön libero, merkez orta saha olarak görev yapabiliyor. Piyasa değeri 18 milyon euro. Meksika Milli Takımı ile 50 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

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