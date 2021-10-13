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Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi

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Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi

A Mlli Takım'ın yeni Teknik Direktörü, yönetimle bir görüşme yaptı ve taleplerini kabul ettirdi. Kuntz, "Soyunma odası bizim mahremimiz ve kimse girmemeli" dedi, kabul gördü. Letonya maçından sonra TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da soyunma odasına girmedi.

Ay-Yıldızlı takımda Stefan Kuntz'un disiplin kararları uygulamaya geçti. Kuntz, düzeni getirmek adına kuralların en tepeden itibaren uygulanması gerektiğine inanıyor. Kuntz, soyunma odasına girilmemesi talebinde bulundu.

Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi

"BİZİM MAHREMİMİZ"

Kuntz toplantıda, "Soyunma odası bizim mahremimimz ve öyle kalmalı" dedi, bu istek kabul gördü. Letonya maçından sonra kimse aşağıya inmedi.

ALTINTOP DA UYDU

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un uyduğu ve Letonya maçından sonra soyunma odasına gitmediği öğrenildi.

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Yorumlar (1)
Orhan Erol:tebrık ederım guzel turkıyede futbolcu yok türkiyede avrupaya 27 28 29 yasında futbolcu satılmamıstır sıradan bır takıma gıtmıslerdır. satılan futbolcu 16 24 arsındadır.
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Haber: Herkese Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere de yasak getirdi - Haberler Spor
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