Herkes konuştu, bir tek o sustu! Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın formasını giymeye karar verdi
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla alkış alan Ferdi Kadıoğlu seçimini yaptı. 21 yaşındaki oyuncu Şenol Güneş zamanında gelen teklife "Düşünmek istiyorum" diyerek yanıt vermemişti. Ferdi, Ay-Yıldızlı takımımızın formasını giymeye karar verdi. Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yöneticiler ve Ferdi'nin babası bu süreçte açıklamalar yapmıştı, genç futbolcu konuşmamıştı. Ferdi, Milli Takım'da oynamak istediğini bildirdi.
Sabah gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'de bu sezona hızlı bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi, hangi milli takımı seçeceği konusunu yeniden alevlendirdi.
Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi, Şenol Güneş zamanındaki öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti. Bu kararından vazgeçen genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi halinde milli formayı giyeceğini bildirdi.
KRİZ YAŞANMAYACAK
Şayet Ferdi, Kanada veya Hollanda milli takımlarını seçerse gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu statüsünde görev yapacak. Türkiye A Milli Takımı tercihiyle Türk kontenjanında devam edecek ve sarı-lacivertlilerde Türk oyuncu krizi yaşanmayacak.