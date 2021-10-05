Herkes konuştu, bir tek o sustu! Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın formasını giymeye karar verdi

Sabah gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'de bu sezona hızlı bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi, hangi milli takımı seçeceği konusunu yeniden alevlendirdi.

Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi, Şenol Güneş zamanındaki öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti. Bu kararından vazgeçen genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi halinde milli formayı giyeceğini bildirdi.

KRİZ YAŞANMAYACAK

Şayet Ferdi, Kanada veya Hollanda milli takımlarını seçerse gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu statüsünde görev yapacak. Türkiye A Milli Takımı tercihiyle Türk kontenjanında devam edecek ve sarı-lacivertlilerde Türk oyuncu krizi yaşanmayacak.

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