Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0
Bölgesel Amatör Ligi 7. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, hazırlık maçında Çaycumaspor'u 2-0 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Ligi 7. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, hazırlık maçında Çaycumaspor'u 2-0 mağlup etti.
Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Ereğli Belediyespor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Çaycuma Stadı'nda oynanan karşılaşmada maçın gollerini ilk yarıda Fahri Eren Pamuk'un asistinde Emre Aydoğan ve maçın son dakikalarında Yasin Koç'un ortasında Emirhan Saltabaş kaydetti. - ZONGULDAK