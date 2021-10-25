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Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü

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Süper Lig'in 10. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sunucusu Güntekin Onay büyük bir skandalın eşiğinden döndü. Uzun yıllar unutulmayacak bir gafa imza atan Onay, "Bakalım programın anasını..." diye başladığı cümleyi tamamlayamadan reji reklam arasına gitti.

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından beIN Sports'ta yayınlanan "beIN Süper Lig" programında sunucu ve yorumculuk yapan Güntekin Onay talihsiz bir canlı yayın kazası yaşadı.

"BAKALIM PROGRAMIN ANASINI..."

Canlı yayında yaşadığı gaflarla daha önce de adından söz ettiren Güntekin Onay, beIN Sports ekranlarında bir canlı yayın kazası daha yaşadı. Volkan Demirel, Feyyaz Uçar ve Tugay Kerimoğlu'nun yer aldığı programda sunucu ve yorumcu olan Güntekin Onay, "Bakalım programın ansını..." diye cümleye başlarken reklam gidildi ve büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü.

Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü
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