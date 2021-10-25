Göztepe'yi sarsan yenilgi sonrası sürpriz karar! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Göztepe'de camia içinde bazı isimler göreve Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Daha önce Maestro'nun arkasında olduklarını belirten Mehmet Sepil'in de Trabzonspor yenilgisi sonrası inadı kırıldı.

SICAK BAKIYOR

Akşam'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'da yönetimdeki bazı isimler takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Kocaman ile uzun soluklu sözleşme imzalanması yönünde görüş bildiren bir kesim, Başkan'ı büyük ölçüde ikna etti. Ancak başkan Sepil'in yine de konuyla ilgili nihai kararını gelecek hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ardından vereceği ifade ediliyor.

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