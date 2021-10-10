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Göztepe yeni başlangıç yapmak istiyor

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Göztepe yeni başlangıç yapmak istiyor

Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftasında umduğunu bulamayıp son yılların en kötü performansıyla lige giriş yapan Göztepe, milli maçlar için verilen aradan sonra yeni bir start vermek istiyor.

Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftasında umduğunu bulamayıp son yılların en kötü performansıyla lige giriş yapan Göztepe, milli maçlar için verilen aradan sonra yeni bir start vermek istiyor. Göz-Göz'de Ünal Karaman'ın yerine göreve getirildikten sonra takımıyla çıktığı ilk sınavda Medipol Başakşehir karşısından 2-1 galip ayrılıp, ardından üst üste 4 yenilgiye engel olamayan Sırp teknik direktör Nestor El Maestro, milli arada sarı-kırmızılılarla ilk kez rahat antrenman yapabilme fırsatı buldu. Milli maçlar için verilen arada sakatlığı nedeniyle 4 haftadır görev yapamayan Murat Paluli de iyileşip takıma dönerken, kadroda devreyi kapatan Mihojevic dışında eksik kalmadı.

Milli arada dün Altınordu'yla oynadığı hazırlık maçına ligde bu sezon fazla forma şansı bulamayan Atınç, Burekovic, Beykan, Ideye gibi isimlerin yer aldığı 11'le çıkan Göz-Göz, tüm futbolculara şans verirken, 1-0 galibiyetle moral tazeledi. Sezonun ilk 8 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle 5 puan toplayabilen düşme hattındaki Göztepe, ara dönüşü 17 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yla oynayacağı deplasman sınavını kazanıp kötü günlere sünger çekmeyi hedefliyor. 8 haftada 7 gol atarak ligin en az skor üreten takımlarından olan İzmir temsilcisinde Nestor El Maestro, özellikle hücum oyuncularını Kasımpaşa maçına özel olarak hazırlıyor.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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