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Göztepe'de İrfan Can'a terapi

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Göztepe'de İrfan Can'a terapi

Süper Lig'de milli maçlar için sezona verilen araya üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattında giren Göztepe'de teknik heyet, son haftalarda yediği hatalı gollerle eleştirilen genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı motive etmeye çalışıyor.

Süper Lig'de milli maçlar için sezona verilen araya üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattında giren Göztepe'de teknik heyet, son haftalarda yediği hatalı gollerle eleştirilen genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı motive etmeye çalışıyor. Göz-Göz'e geçen sezon TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'dan yedek kaleci olarak transfer edilmesine rağmen yabancı file bekçisi Megyeri'nin önünde henüz 22 yaşındayken eldivenleri devralan İrfan Can, bir daha çıkarmadı. Performansıyla adı Galatasaray başta olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılan genç kaleci, bu sezona iyi başladıktan sonra kabus yaşadı.

Göz-Göz'ün bu sezon oynanan 8 maçta ilk ve tek galibiyetini aldığı 12 Eylül'deki Medipol Başakşehir sınavında takımı mağlup durumdayken karşı karşıya pozisyonda yüzde yüzlük golleri önleyen İrfan Can, Galatasaray'la 26 Eylül'de deplasmanda yapılan maçta ise bu kez takımı öndeyken 2 hatalı gol yedi. Genç eldiven, son GZT Giresunspor maçında da 0-0 eşitlik sürerken penaltıya neden olup golü kalesinde gördü. Oynanan 8 maçın tamamında 90 dakika kaleyi koruyan file bekçisinin maratonun kalan kısmında eski performansına dönmesi bekleniyor. Göztepe, milli ara sonrası 17 Ekim'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.


Göztepe'de İrfan Can'a terapi

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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Haber: Göztepe'de İrfan Can'a terapi - Haberler Spor
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