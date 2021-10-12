Görevli TRT Spor ekibi bile sahaya bakamadı! Bakın kenarda neler yaşanmış - Haberler Spor
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Görevli TRT Spor ekibi bile sahaya bakamadı! Bakın kenarda neler yaşanmış

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A Milli Takım'ın Letonya zaferinde milyonlarca insan gibi görevli olan basın mensupları da dramatik anlar yaşadı. TRT Spor ekibi, Burak'ın penaltı kullandığı anları heyecandan seyredemedi. Tecrübeli gazeteci İbrahim Kırkayak, gol sesinden sonra ekip arkadaşlarına koşup sarıldı. Yorumcu Tarık Üstün de Kuntz'un duygusal anlarına dayanamayıp gözyaşı döktü.

Zorlanarak kazandığımız Letonya zaferi, ülkeye karmaşık duygular yaşattı. İyi oynamadığımız mücadelede son 15 dakika yaptığımız yoğun pres sayesinde Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle kazandık. Burak'ın penaltısında heyecandan kimse yerinde duramadı. Görevli TRT ekbi de penaltı anını seyredemedi.

SESE ODAKLANDI

Penaltının gol olduğunu sesten duyan İbrahim Kırkayak, ekip arkadaşlarına koşup sarıldı. Adeta sahaya girecek kadar sevinç yaşadı. Bu anlar sosyal medyada viral oldu.

Görevli TRT Spor ekibi bile sahaya bakamadı! Bakın kenarda neler yaşanmış
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