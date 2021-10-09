Germencik'te amatör spor etkinliği düzenlendi

Germencik'te Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yarışmalar düzenlendi.

Germencik Spor Stadındaki etkinlikte yaklaşık 400 sporcu, karate, kick boks, çim hokeyi, çocuk atletizmi, atletizm ve futbol branşlarında ter döktü.

Yarışlarda dereceye girenlere madalyaları Kaymakam adayı Gökhan Arslan tarafından verildi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Parlakyalçın ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan da katıldı.