Yüreklere dokunan mektup! Mesut Özil ve Sosa duygusal anlar yaşadı
Fenerbahçe'nin altyapısındaki gençlere malzeme yardımında bulunan Mesut Özil ve Jose Sosa, gelen teşekkür mektubuyla çok duygulandı. Gençlerin Mesut ve Sosa'ya ayrı ayrı yazdığı mektupta yer alan ifadeler duygusal anlar yaşattı. Mesut ve Sosa'nın, en kısa sürede gençleri ziyaret edeceği belirtildi.
Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli futbolcuları Mesut Özil, Futbol Akademisi'ndeki genç futbolculara malzeme yardımında bulundu. Gelen duygusal teşekkür mektupları futbolculara duygusal anlar yaşattı.
Sabah'ın haberine göre; Kendilerine gelen malzeme yardımına gençler mektupta, "Hayalleri sizler gibi olmak olan bizlere gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Biz bir aileyiz" notunu düştüler.
Gençlere başta krampon olmak üzere çeşitli malzeme gönderen Mesut'a Türkçe, Sosa'ya İngilizce mektup yazıldı.
Mesut ve Sosa'nın mesajlar sonrası çok duygulandığı, müsait zamanda altyapıyı ziyaret etme ve onlarla bir araya gelme sözü verdiler.
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