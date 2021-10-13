Yüreklere dokunan mektup! Mesut Özil ve Sosa duygusal anlar yaşadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüreklere dokunan mektup! Mesut Özil ve Sosa duygusal anlar yaşadı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin altyapısındaki gençlere malzeme yardımında bulunan Mesut Özil ve Jose Sosa, gelen teşekkür mektubuyla çok duygulandı. Gençlerin Mesut ve Sosa'ya ayrı ayrı yazdığı mektupta yer alan ifadeler duygusal anlar yaşattı. Mesut ve Sosa'nın, en kısa sürede gençleri ziyaret edeceği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli futbolcuları Mesut Özil, Futbol Akademisi'ndeki genç futbolculara malzeme yardımında bulundu. Gelen duygusal teşekkür mektupları futbolculara duygusal anlar yaşattı.

Sabah'ın haberine göre; Kendilerine gelen malzeme yardımına gençler mektupta, "Hayalleri sizler gibi olmak olan bizlere gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Biz bir aileyiz" notunu düştüler.

Gençler yüreklerine dokundu! Jose Sosa ve Mesut Özil duygusal anlar yaşadı

Gençlere başta krampon olmak üzere çeşitli malzeme gönderen Mesut'a Türkçe, Sosa'ya İngilizce mektup yazıldı.

Mesut ve Sosa'nın mesajlar sonrası çok duygulandığı, müsait zamanda altyapıyı ziyaret etme ve onlarla bir araya gelme sözü verdiler.

Yüreklere dokunan mektup! Mesut Özil ve Sosa duygusal anlar yaşadı
Haberler.com - Spor Haberleri
Mesut Özil'in paylaşımı Fenerbahçelileri mest etti: Ne güzel demiş rahmetli

Mesut Özil'in paylaşımı Fenerbahçelileri mest etti: Ne güzel demiş rahmetli

 Mesut Özil herkesin merak ettiği soruyu sordu! Paylaştığı oylamaya katılım çığ gibi

Mesut Özil herkesin merak ettiği soruyu sordu! Paylaştığı oylamaya katılım çığ gibi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Işıl Sergen Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yüreklere dokunan mektup! Mesut Özil ve Sosa duygusal anlar yaşadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:40:25. #1.12#