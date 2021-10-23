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Genç amatörler sahne aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Genç amatörler sahne aldı

Antalya amatör futbolu U-18 kategorisinde 2021-2022 futbol sezonu başladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya amatör futbolu U-18 kategorisinde 2021-2022 futbol sezonu başladı.

Antalya amatör futbolu U-18 kategorisinde 2021-2022 futbol sezonu Kartalspor U18-Antalyagücü U18 karşılaşması ile başladı. Covid-19 salgını nedeniyle verilen 2 sezonluk aranın ardından çim sahaya dönene gençlerin futbol özlemi görülmeye değerdi. Müsabakalar öncesi Zeytinköy futbol tesislerinde gerçekleşen açılış törenine TFF Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, TFSKD Genel Başkanı Hüseyin Doğan, TÜFAD Antalya Başkanı Şakir Filiz, TFF Antalya Futbol İl Temsilcisi ve Tertip Kurulu Başkanı İsmail Şener, TFF HGD başkanı Erdoğan Üstün, İl Hakem Kurul Başkanı Melahat Öğretmenoğlu katıldı.

Yeni kurallar uygulandı

Bu sezon özellikle U18 liginde kural değişikliği yaşandığını belirten Antalya Futbol İl Temsilcisi ve Tertip Kurulu Başkanı İsmail Şener "Önceden 3 oyuncu değişikliği yapılırken bu sayı yeni sezonda 5'e yükseldi. Büyükler liginde kadrolar dün açıklanan rapora göre 21 kişi olurken, TFF müsabaka öncesi oynanacak tüm karşılaşmalar için aşı ve PCR testi şartı koşuyor" ifadelerinde bulunarak tüm takımlara başarı dileklerinde bulundu. - ANTALYA

Genç amatörler sahne aldı

Genç amatörler sahne aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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