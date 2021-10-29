Galatasaray'dan ayrılmayı bekliyormuş! Gol makinesine dönüşen Falcao'nun tek rakibi Haaland

Galatasaray'ın 3 milyon euro tazminat ödeyerek Rayo Vallecano'ya gönderdiği Radamel Falcao, La Liga'da adeta şov yapıyor. Yıldız futbolcu son olarak takımına Barcelona karşısında galibiyeti getirirken teknik direktör Ronald Koeman'ın kovulmasına sebep olmuştu.

62.3 DAKİKA BİR GOL ATIYOR

Goal.com'da yer alan habere göre, Takımının Barcelona karşısındaki 19 senelik kazanamama serisini sonlandıran Falcao, Avrupa'nın beş büyük liginde dakika başına gol ortalamasında sadece Erling Haaland'ın gerisinde kaldı. Norveçli santrfor ortalama her 60 dakikada bir gol bulurken, Falcao ise sahada kaldığı her 62.3 dakikada bir fileleri sarsmayı başardı.

LEWANDOWSKİ VE SALAH'I GERİDE BIRAKTI

Roberto Firmino, Robert Lewandowski ve Mohamed Salah gibi isimleri geride bırakmayı başaran tecrübeli golcü uzun süren sakatlığının izlerini de yavaş yavaş atmaya başladı. Falcao'nun gösterdiği performansla Kolombiya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

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