Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında yarın akşam Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında yarın akşam Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanacağı Lokomotiv Central Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı.
(İHA)