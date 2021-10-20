Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında yarın akşam Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında yarın akşam Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanacağı Lokomotiv Central Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı.

(İHA)

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

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