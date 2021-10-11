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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcuların daha sonra teknik çalışmalar üzerinde durduğu belirtildi.

Sonuçlandırma çalışmaları yapılan idmanın soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.

Milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncunun antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
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