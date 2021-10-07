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Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 7 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini reddetti. Şu anda 900 bin lira maaşı olan milli futbolcuyla Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgilendiği biliniyor. Öte yandan Taylan Antalyalı ise kendisine yapılan aynı teklifi kabul etti.

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların yeni sözleşme teklifini reddetti.

TAYLAN TEKLİFİ KABUL ETTİ

YouTube'da yayın yapan Ajans 1905 kanalından Kadir Çetinçalı'nın haberine göre; Galatasaray, performansıyla milli takıma kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını iyileştirmek istese de görüşmelerden sonuç alamadı. Taylan Antalyalı ise kendisine yapılan aynı teklifi kabul etti. Yıllık 7 milyon TL'nin yanı sıra Galatasaray, Kerem için 2 milyon TL'lik yıllık bonus ücret de teklif etti.23 yaşındaki futbolcuyla Avrupa'dan bazı takımların yakından ilgilendiği ve Ocak'ta resmi teklif yapabilecekleri ifade edildi.

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Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti
Haberler.com - Spor Haberleri
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