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Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi

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Sarı-Kırmızılılar'da Sacha Boey'in sakatlığında şans verilen DeAndre Yedlin'in performansı adeta saç baş yoldurttu. Yedlin'le sağ kanat büyük aksama yaşadı. Devre arasında Yedlin'in gönderileceği, yeni bir sağ bek alınacağı belirtildi.

Aslan'da alternatif isimlerin ortaya koyduğu performanslar transfer komitesini harekete geçirdi. Boey'in yokluğunda Yedlin çok sayıda kritik hata yaptı. ABD'li oyuncu taraftarların da tepkisini çekti, ıslıklandı.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi

1 MİLYON EUROYA YOLCU

Yedlin için belirlenen rakam 1 milyon euro. Bu futbolcunun yerine Boey gibi nokta atışı bir isim kadroya kazandırılacak Terim'in raporuyla araştırmalar başladı.

LUYİNDAMA DA HEDEFTE

Hedefteki diğer isim Luyindama. Marcao'nun yokluğunda ortaya koyduğu performansla Alpaslan'ın da yedeği haline geldi. Luyindama'ya da teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi
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Haber: Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi - Haberler Spor
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