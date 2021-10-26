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Galatasaray'a karşı peş peşe galibiyetler alan Sergen Yalçın tarihe geçti

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Beşiktaş tarihinde Galatasaray'ı sahasında konuk ettiği ilk 2 maçı kazanan ilk teknik direktör Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın'ın bu 2 maçta da rakibi, eski hocası Fatih Terim'di. Gordon Milne, Lucescu, Şenol Güneş gibi isimlerin dahi böyle bir istatistiği yok.

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Dün akşam 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarihe geçti. Yalçın, bu galibiyetle çok ilginç bir istatistiğe imza attı.

Galatasaray'a karşı peş peşe galibiyetler alan Sergen Yalçın tarihe geçti

İLK HOCA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulüp tarihinde Galatasaray'ı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan ilk hoca oldu. Beşiktaş geçen sezonki karşılaşmayı da 2-0 kazanmıştı.. Sergen Yalçın, Galatasaray'a evinde henüz puan kaybetmedi. Yalçın, Beşiktaş kariyerinde Galatasaray'a 1 kez mağlup oldu.

Galatasaray'a karşı peş peşe galibiyetler alan Sergen Yalçın tarihe geçti
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