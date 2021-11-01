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Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı ve İsmail Çipe'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı ve İsmail Çipe'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Christian Luyindama'nin sözleşmesinin 2 yıl, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin 4 yıl, İsmail Çipe'nin sözleşmesinin ise 1 yıl uzatıldığı bildirildi. Buna göre; Christian Luyindama 2024 yılına kadar, Taylan Antalyalı 2026 yılına kadar, İsmail Çipe ise 2023 yılına kadar kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan imzaları attı.


Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

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