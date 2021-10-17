G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Dev takıma karşı farkı açtığı maçı hamleleri yüzünden kaybetti

İlk yarıda hezimete uğrayacağı düşünülen Milan, mucizeye izin vermedi. Verona, ilk 24 dakikada skoru 2-0 yaptı. Tudor'un öğrencileri ilk yarıda farkı daha da açabilecek pozisyonlar yakaladı ancak değerlendiremedi. İkinci yarı her şey değişti.

GIROUD UMUT VERDİ

Milan'da 60. dakikada sahneye Giroud çıktı. Bu golden sonra maç iyice dengelendi. Tudor da 3 değişiklik birden yaptı. Frank Kessie 76'da skoru 2-2'ye getirdi. Ve 79'uncu dakikada Türk asıllı futbolcu Koray Günter kendi ağlarını buldu ve Milan maçı 3-2 kazandı. Tudor'un maçı veren hamleleri ve futbolcuların ikinci yarıdaki isteksizliği İtalya'da eleştiri konusu oldu.

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