G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Dev takıma karşı farkı açtığı maçı hamleleri yüzünden kaybetti - Haberler Spor
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G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Dev takıma karşı farkı açtığı maçı hamleleri yüzünden kaybetti

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G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Dev takıma karşı farkı açtığı maçı hamleleri yüzünden kaybetti

İtalya Serie A'da nefes kesen karşılaşmalar oynandı. Igor Tudor'un takımı Hellas Verona, 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı son dakikalarda kaybetti. Yaklaşık 60 dakika 2-0 skoru üstün götüren Verona, son anlarda maçı verdi. Verona'nın Türk asıllı futbolcusu Koray Günter, kendi ağlarını bularak Milan'ın son golünü kaydetti. Verona ve Tudor'un performansı eleştiri konusu oldu. Tudor, panikle aynı anda 3 futbolcu birden değiştirince maçı adeta Milan'a verdi.

İlk yarıda hezimete uğrayacağı düşünülen Milan, mucizeye izin vermedi. Verona, ilk 24 dakikada skoru 2-0 yaptı. Tudor'un öğrencileri ilk yarıda farkı daha da açabilecek pozisyonlar yakaladı ancak değerlendiremedi. İkinci yarı her şey değişti.

G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Dev takıma karşı farkı açtığı maçı hamleleri yüzünden kaybetti

GIROUD UMUT VERDİ

Milan'da 60. dakikada sahneye Giroud çıktı. Bu golden sonra maç iyice dengelendi. Tudor da 3 değişiklik birden yaptı. Frank Kessie 76'da skoru 2-2'ye getirdi. Ve 79'uncu dakikada Türk asıllı futbolcu Koray Günter kendi ağlarını buldu ve Milan maçı 3-2 kazandı. Tudor'un maçı veren hamleleri ve futbolcuların ikinci yarıdaki isteksizliği İtalya'da eleştiri konusu oldu.

G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Farkı açtıkları Milan maçını hamleleri yüzünden kaybettiler

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