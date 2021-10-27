Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: AktepeHakemler: Veli Karakaya, Egemen Savran, Çağrıcan PazarcıklıAnkara Keçiörengücü: Boran Güngör, Arda Salman (Dk. 99 Ercan Yazıcı), Bilal Budak (Dk. 46 Taşkın Çalış), Diallo (Dk. 57 İbrahim Mirza Aral), Ömer Uzun, Abdülkadir Korkut, Erdem Onur Beytaş (Dk. 46 Ali Yavuz Kol (Dk.
Stat: Aktepe
Hakemler: Veli Karakaya, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı
Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör, Arda Salman (Dk. 99 Ercan Yazıcı ), Bilal Budak (Dk. 46 Taşkın Çalış ), Diallo (Dk. 57 İbrahim Mirza Aral), Ömer Uzun, Abdülkadir Korkut, Erdem Onur Beytaş (Dk. 46 Ali Yavuz Kol (Dk. 68 Ogün Bayrak), Talha Yünkuş, Mert Özmen, Camara (Dk. 46 Issa), Berkan Burak Turan
Ağrı 1970: Baran Güler, Burçak Özkanca, Can Morgül, Uğur Durmuş (Dk. 91 Mazlum Kural), Emrah Bedir (Dk. 91 Furkan Demir), Ali Özdemir (Dk. 73 Önder Selimoğlu), Kaan Yılmaz (Dk. 91 Melik Ahmet İpek), Seyit Gazanfer, Mücahit Karagöz (Dk. 117 Bünyamin Başar), Oğuzhan Malcı, Serhat Tarhan (Dk. 73 Mehmet Berke Yılmaz)
Sarı kartlar: Dk. 37 Berkan Turan, Dk. 57 Diallo, Dk. 107 İbrahim Mirza Aral, Dk. 120 Ogün Bayrak (Ankara Keçiörengücü), Dk. 43 Serhat Tarhan, Dk. 69 Burçak Özkanca, Dk. 90+2 Seyit Gazanfer (Ağrı 1970)
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu'nda Ağrı 1970, 0-0 tamamlanan mücadelede penaltı atışlarında Ankara Keçiörengücü'ne 5-4 üstünlük kurarak 4. tura yükseldi.