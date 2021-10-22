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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Ali Can AlpEyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir (Dk. 73 Mikail Okyar), Mezague, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 81 Mete Kaan Demir), Bekir Yılmaz (Dk. 15 Enes Keskin), Timur Temeltaş, Pa Dibba, Gökcan Kaya (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Ali Can Alp

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir (Dk. 73 Mikail Okyar), Mezague, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 81 Mete Kaan Demir), Bekir Yılmaz (Dk. 15 Enes Keskin), Timur Temeltaş, Pa Dibba, Gökcan Kaya (Dk. 73 Taha Balcı), Stancu

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Roche (Dk. 90+1 Tetteh), Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+1 Harun Kaya), Celil Yüksel, Bruns (Dk. 74 Benasser), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 46 Cem Özdemir), Fıratcan Üzüm (Dk. 59 Samed Ali Kaya), Ozegovic

Gol: Dk. 88 Stancu (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 İsmail Erdoğan, Dk. 87 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 37 Timur Temeltaş, Dk. 90+2 Enes Keskin, Dk. 90+8 Çağlar Şahin Akbaba (Eyüpspor)

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Eyüpspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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