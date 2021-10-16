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Futbol: Süper Lig

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Fırat Aydınus, Bahtiyar Birinci, Murat AltanAdana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Belhanda, Vargas, BalotelliÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace...

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Svensson, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Belhanda, Vargas, Balotelli

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace Dos Santos, Haddadi, Aabid, Ndong, Chouiar, Karim Hafez, Tetteh, Adem Büyük

Gol: Dk. 36 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Yunus Akgün (Adana Demirspor), Dk. 42 Ndong (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 9. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Adem Büyük'ün pasında Tetteh, kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Tetteh'in yakın mesafeden vuruşunda, Ferhat gole izin vermedi.

12. dakikada Rassoul'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma topu kornere attı.

29. dakikada Balotelli'nin sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza alanına yapılan ortada Adem Büyük, meşin yuvarlağa göğsüyle müdahale etti. Samet Akaydın'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Tetteh'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

AA / Sezgin Pancar - Spor Haberleri
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